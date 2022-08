Жена Байдена заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом. У нее "умеренные" симптомы, заявили в Белом Доме.



Супруга президента США будет находиться в изоляции по меньшей мере 5 дней. Ей был прописан курс препарата Paxlovid.



Ранее коронавирусом переболел сам Джо Байден.





Jill Biden has COVID, per the White House.

After staying away from Joe Biden for two weeks when he had COVID, she caught it shortly thereafter and it looks like she'll be staying in South Carolina solo for another stretch. pic.twitter.com/RnklDNiYHZ