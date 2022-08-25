



WSJ: США дадут название своей миссии по помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдену планирует дать название своей миссии по военной поддержке Украины, а также назначить генерала, который возглавит усилия по оказанию помощи и обучению военных.



Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на официальные лица США.



Издание отмечает, что наименование миссии имеет большое бюрократическое значение, поскольку обычно влечет за собой долгосрочное целевое финансирование, а также возможность награждения военнослужащих, участвующих в миссии.



WSJ пишет, что выбор генерала на должность командующего миссией отражает создание команды, ответственной за координацию усилий, и переход к долгосрочным усилиям по оказанию помощи Украине.

