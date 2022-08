Выдала себя за Ротшильд: Украинка проникла на виллу Трампа

ФБР начало расследование в отношении женщины украинского происхождения, которая выдавала себя за члена семьи Ротшильдов.

Предполагается, что она получила доступ к поместью Дональда Трампа в Мар-а-Лаго.

В отчете рассказывается о том, как русскоязычная иммигрантка из США, родившаяся в Украине,33-летняя Инна Ящишин представилась наследницей Ротшильда. Она назвала себя "Анной де Ротшильд", проникнув на виллу Трампа во Флориде.

Согласно отчету, Ящишин — дочь водителя грузовика из Иллинойса.

Офис ФБР в Майами и полиция провинции Сюрте-дю-Квебек в Канаде начали расследование сделок женщины в отношении благотворительной организации United Hearts of Mercy, основанной в Монреале московским бизнесменом Валерием Тарасенко в 2010 году. Организация открыла филиал в Майами в 2015 году. Благотворительная организация объявила, что помогает избавить детей "от духовной, социальной, экономической и физической нищеты".

Ящишин и Тарасенко вовлечены в юридический спор. Они подали судебные запреты друг против друга. Ящишин утверждала, что она и Тарасенко были в отношениях и что он принудил ее к схеме по вымогательству. Тарасенко все отрицает.

Доступ к вилле Трампа женщина, как предполагается, получила в мае 2021 года. Тарасенко утверждает, что Ящишин использовала фальшивую личность Анны де Ротшильд, чтобы получить доступ и построить отношения с американскими политиками, включая Линдси Грэм и Эрика Грейтенса.

Уточняется, что она посетила виллу 1 мая прошлого года по приглашению человека, с которым познакомилась через благотворительную организацию. На следующий день ее пригласили на сбор средств в международный гольф-клуб Трампа недалеко от Мар-а-Лаго. Позже она подружилась с рядом соратников Трампа.

🚨 #Russian spy pretending to be a "Rothschild" totally and completely infiltrated #Trump's inner circle & had access to #MarALago.

Source: https://t.co/umVD6FjM0S pic.twitter.com/p29NTxotED