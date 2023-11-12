



Трижды за неделю: в Монереале вновь напали на еврейскую школу

В канадском городе Монреаль совершена атака на очередную еврейскую школу.



По данным местного телеканала CTV, в результате обстрела, обошлось без пострадавших.



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"По прибытии на место атаки офицеры обнаружили пулевые отверстия на фасаде еврейской школы", - сказано в сообщении.



По данным полиции, в момент нападения в школе никого не было. Очевидцы сообщили, что видели, как после обстрела от здания отъехал автомобиль. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.



Что примечательно, ранее на этой неделе были совершены нападения еще на две еврейские школы. Их обстреляли с разницей в полчаса. Во всех случаях обошлось без пострадавших.