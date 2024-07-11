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Трамп может сократить обмен данными с другими членами НАТО
11.07.2024 07:55 Алина Груднева

Трамп может сократить обмен данными с другими членами НАТО

Дональд Трамп может сократить обмен разведывательными данными с другими членами НАТО, если победит на предстоящих президентских выборах в США.

Об этом сообщает издание Politico. 

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По словам трех европейских чиновников и высокопоставленного представителя страны НАТО, советники Трампа сообщили союзникам, что это станет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом из 32 стран.

Сокращение объема разведданных может иметь серьезные последствия для безопасности, особенно для Украины.

"Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин решил вторгнуться на Украину. Некоторые страны не верили, что у России есть возможности провести успешную военную кампанию", - сообщил источник.

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