



Трамп может сократить обмен данными с другими членами НАТО

Дональд Трамп может сократить обмен разведывательными данными с другими членами НАТО, если победит на предстоящих президентских выборах в США.



Об этом сообщает издание Politico.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По словам трех европейских чиновников и высокопоставленного представителя страны НАТО, советники Трампа сообщили союзникам, что это станет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества США с альянсом из 32 стран.



Сокращение объема разведданных может иметь серьезные последствия для безопасности, особенно для Украины.



"Именно американская разведка помогла убедить многие страны НАТО в том, что Путин решил вторгнуться на Украину. Некоторые страны не верили, что у России есть возможности провести успешную военную кампанию", - сообщил источник.