



Суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна

Верховный суд Нью-Йорка согласился заслушать апелляцию известного продюсера Харви Вайнштейна по поводу его осуждения за изнасилование в 2020 году.



Об этом сообщает Associated Press.



Решение о слушании дела было принято 19 августа. Представитель апелляционного суда отметил, что устные прения, вероятнее всего, состоятся уже в следующем году.



В феврале 2020 года Вайнштейн был осужден в Нью-Йорке за сексуальные преступления: принуждение к оральному сексу ассистента в 2006 году и изнасилование начинающей актрисы в 2013 году.



Продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения. В настоящее время Харви Вайнштейн продолжает находиться под стражей.