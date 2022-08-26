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Суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна
26.08.2022 05:51 Ольга Белозерова

Суд Нью-Йорка рассмотрит апелляцию Харви Вайнштейна

Верховный суд Нью-Йорка согласился заслушать апелляцию известного продюсера Харви Вайнштейна по поводу его осуждения за изнасилование в 2020 году.

Об этом сообщает Associated Press.

Решение о слушании дела было принято 19 августа. Представитель апелляционного суда отметил, что устные прения, вероятнее всего, состоятся уже в следующем году.

В феврале 2020 года Вайнштейн был осужден в Нью-Йорке за сексуальные преступления: принуждение к оральному сексу ассистента в 2006 году и изнасилование начинающей актрисы в 2013 году. 

Продюсер был приговорен к 23 годам тюремного заключения. В настоящее время Харви Вайнштейн продолжает находиться под стражей. 

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