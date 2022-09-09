



США ввели санкции против министерства разведки Ирана

США ввели сегодня санкции против министерства разведки и безопасности Ирана и его министра, обвинив их в причастности к июльской кибератаке на Албанию и участии в киберактивности против Соединенных Штатов и их союзников.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Отмечается, что США ввели санкции после того, как Албания разорвала дипломатические отношения с Ираном, обвинив Исламскую Республику в кибератаке. Иранским дипломатам и сотрудникам посольства приказали покинуть страну.



В заявлении министерства финансов США говорится, что министерство разведки и безопасности Ирана руководит несколькими сетями субъектов киберугроз, в том числе теми, которые занимаются кибершпионажем и атаками программ-вымогателей в поддержку Ирана.



