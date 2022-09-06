



США "приветствовали" результаты проверки ЦАХАЛа убийства Абу Акле

Вашингтон заявил, что "приветствует" опубликованные в понедельник выводы израильских военных о том, что существует "высокая вероятность" того, что журналистка "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле была случайно убита израильским солдатом почти четыре месяца назад, и подчеркнул необходимость привлечения к ответственности за громкий инцидент.



"Мы приветствуем расследование Израилем этого трагического инцидента и еще раз подчеркиваем важность ответственности, такой как политика и процедуры для предотвращения подобных инцидентов в будущем", — заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в своем заявлении в понедельник вечером.



51-летняя палестинско-американская журналистка, одетая в жилет с надписью "Пресса" и шлем, была убита во время столкновений между израильскими войсками и палестинскими боевиками, когда освещала израильскую военную операцию в лагере беженцев Дженин 11 мая.



ЦАХАЛ сначала обвинил в убийстве палестинских боевиков, но позже признал, что Абу Акле также могла быть убита израильскими солдатами.



В понедельник израильский военный чиновник сообщил журналистам, что на основании армейского расследования была установлена ​​личность солдата, который "с очень высокой вероятностью" застрелил журналиста по ошибке.



"Он неправильно ее опознал. Его отчеты в режиме реального времени указывают на ошибочную идентификацию", — сказал офицер на условиях анонимности.



В течение четырех месяцев, прошедших после убийства, официальные лица США настаивали на том, чтобы их израильские коллеги обновили правила ведения военных действий, чтобы избежать подобных трагедий.



Нед Прайс сказал, что США "сделали приоритетом компенсацию и реагирование на ущерб гражданскому населению, причиняемый военными операциями", и будут делиться "передовым опытом" с военными партнерами и союзниками.



Заявление США возмутило семью Абу Акле и палестинских лидеров, которые обвинили Вашингтон в том, что он не смог добиться от Израиля ответственности за убийство журналиста.



Уголовное расследование не будет возбуждено, заявила армия в понедельник, поскольку генеральный военный прокурор установил, что в этом деле нет подозрений в совершении какого-либо уголовного преступления.



Израильская правозащитная группа "Бецелем" обвинила армию в обелении. Правозащитные организации говорят, что израильские расследования расстрелов палестинцев часто затягиваются на месяцы или годы, прежде чем их тихо закроют, и что солдат редко привлекают к ответственности.

