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США: похищенная внучка миллиардера найдена мертвой
06.09.2022 18:32 Алина Груднева

США: похищенная внучка миллиардера найдена мертвой

Похищенная возле кампуса Мемфисского университета в штате Теннеси внучка миллиардера Элиза Флетчер найдена мертвой.

 
Подозреваемому в похищении 34-летней воспитательницы детского сада будет предъявлено обвинение в убийстве.
 
Ее тело нашли спустя три дня после того, как мать двоих детей была схвачена во время утренней пробежки возле кампуса.
 
Полиция нашла тело в понедельник после обширной поисковой операции. 
 
Семья предлагала денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к ее обнаружению.

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