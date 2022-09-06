



США: похищенная внучка миллиардера найдена мертвой

Похищенная возле кампуса Мемфисского университета в штате Теннеси внучка миллиардера Элиза Флетчер найдена мертвой.

Подозреваемому в похищении 34-летней воспитательницы детского сада будет предъявлено обвинение в убийстве.

Ее тело нашли спустя три дня после того, как мать двоих детей была схвачена во время утренней пробежки возле кампуса.

Полиция нашла тело в понедельник после обширной поисковой операции.

Семья предлагала денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов любому, кто предоставит информацию, которая приведет к ее обнаружению.