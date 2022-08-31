



США о ядерных переговорах: смотрим на них с осторожным оптимизмом

В Вашингтоне надеются на то, что уже в ближайшее время смогут вернуться к ядерной сделке с Ираном.

Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

США надеются вернуться к повторной реализации ядерного соглашения с Ираном и "с оптимизмом" смотрят на переговоры по этому вопросу.

"Мы все еще надеемся, что сможем добиться повторного выполнения ядерного соглашения. Мы считаем, что сейчас мы ближе к нему, в основном, из-за готовности Ирана отказаться от некоторых своих требований. Поэтому мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что все может продолжать двигаться в правильном направлении", - отметил он.