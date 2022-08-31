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США о ядерных переговорах: смотрим на них с осторожным оптимизмом
31.08.2022 20:38 Алина Груднева

США о ядерных переговорах: смотрим на них с осторожным оптимизмом

В Вашингтоне надеются на то, что уже в ближайшее время смогут вернуться к ядерной сделке с Ираном.

 
Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
 
США надеются вернуться к повторной реализации ядерного соглашения с Ираном и "с оптимизмом" смотрят на переговоры по этому вопросу. 
 
"Мы все еще надеемся, что сможем добиться повторного выполнения ядерного соглашения. Мы считаем, что сейчас мы ближе к нему, в основном, из-за готовности Ирана отказаться от некоторых своих требований. Поэтому мы с осторожным оптимизмом смотрим на то, что все может продолжать двигаться в правильном направлении", - отметил он.

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