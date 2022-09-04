



США не поддерживают визовые ограничения для всех россиян

США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве санкции за вторжение России в Украину.



Об этом заявил представитель Белого Дома Джон Кирби в интервью российскому каналу "Дождь", сообщает "НВ".



По словам Кирби, визовые ограничения должны касаться конкретных лиц.



"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который должен привлекать к ответственности сторонников режима. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ тут нужно обвинять", - заявил Кирби.