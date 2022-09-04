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США не поддерживают визовые ограничения для всех россиян
04.09.2022 06:19 Ольга Белозерова

США не поддерживают визовые ограничения для всех россиян

США не считают необходимым ограничивать в визах всех россиян в качестве санкции за вторжение России в Украину. 

Об этом заявил представитель Белого Дома Джон Кирби в интервью российскому каналу "Дождь", сообщает "НВ". 

По словам Кирби, визовые ограничения должны касаться конкретных лиц.

"Мы ввели визовые ограничения для отдельных россиян. Мы считаем, что это инструмент, который должен привлекать к ответственности сторонников режима. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ тут нужно обвинять", - заявил Кирби. 

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