



США хотят реформировать Совбез ООН

США намерены поднять вопрос о реформировании Совбеза ООН на фоне войны в Украине, которую развязала Россия.

Об этом сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на Генеральной Ассамблее.

По ее словам, Соединенные Штаты выступают за реформу Совета Безопасности, а именно, за расширение географического представительства ее членов и использование права вето.

"Россия нарушила национальный суверенитет и территориальную целостность, нарушила права человека и развязала открытую войну вместо того, чтобы договариваться о мире. Постоянный член Совета Безопасности ООН нанес удар по самой основе Устава ООН", – сказала она.

По словам Томас-Гринфилд, война в Украине для РФ стала попыткой "господства в чистейшей форме". США, между тем, будут придерживаться шести принципов ответственного поведения членов Совбеза. Речь идет о более активном взаимодействии с другими членами ООН и ее учреждениями, а также об отказе от использования вето за исключением крайних случаев.

"Совбез должен лучше отражать глобальную реальность и учитывать географическое представительство. Мы не должны поддерживать устаревший статус-кво. В то же время мы должны проявить гибкость для компромисса во имя ответственности", – сказала дипломат.