



СМИ: США больше не боятся спровоцировать Россию военной помощью Украине ​​​​​​​

Администрация президента США Джо Байдена вооружает Украину оружием, которое может нанести серьезный урон российским войскам. В отличие от начала вторжения РФ, американские власти не обеспокоены реакцией Кремля, пишет американское издание The Hill.



Журналисты отмечают, что за последние несколько месяцев Вашингтон подробно рассказывал о передачи новых беспилотников, более мощных ракет и смертоносных ракетных систем на миллиарды долларов. Явная поддержка сильно отличается от первых дней полномасштабной войны России против Украины, когда США не решались перечислить, что именно направляется в страну, чтобы не предупредить и не вызвать гнев Москвы.



Однако все изменилось благодаря тому что, Кремль не смог воплотить свои угрозы.



"Со временем администрация осознала, что может предоставить украинцам более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие, а русские никак не отреагировали", - рассказал изданию бывший посол США в Украине Уильям Тейлор.



По его словам, Россию никто не провоцировал, а администрация США с самого начала беспокоилась по этому поводу. Однако страх спровоцировать россиян уменьшился.



The Hill пишут, что смена настроений США частично связанна с тем, Украина превзошла все ожидания международного сообщества, которое считало, что Киев в считанные дни будет оккупирован Россией.



"Думаю, администрация изменила подход в том, как она говорит об оказанной помощи, потому что природа войны изменилась", - сказал Нейтан Селс, бывший заместитель Госсекретаря по вопросам общественной безопасности, демократии и прав человека.



Кроме того, последние разведывательные данные свидетельствуют о том, что РФ остро ощущает влияние западных санкций. А российские войска теряют силу из-за истощающей их войны.