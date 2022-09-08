



Писательница убила мужа ради страховых выплат

Американскую писательницу 71-летнюю Нэнси БРОФИ приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа. Четыре года назад женщину оправдали. Затем она призналась сокамернице, что застрелила его ради страховых выплат.



Нэнси написала книгу "Как убить вашего мужа". Создала ее за семь лет до смерти мужа. Там описывались возможные мотивы и способы совершения преступления.



Шеф-повара 63-летнего Дэниела Броффи застрелили в 2018-м. Нэнси оправдали в суде в Орегоне. Но прокурор просил пересмотр дела через показания сокамерницы.



"На слушании защита утверждала, что Нэнси не имеет отношения к преступлению. Дэниела застрелили на работе в учебной кухне Кулинарного института. Но еще в 2018 году Нэнси рассказала соседке Андреа Би Джейкобс, как все было на самом деле. Указала, что выстрелила с близкого расстояния. Хотя на суде утверждала, что нападающий был ей неизвестен", – заявил прокурор Шон Оверстрит.



Охранники перехватили переписку Нэнси и Андреа. Там они упоминали о признании. Письма не сразу приобщили к делу. Потом Андреа отказалась свидетельствовать против подруги. Камеры наблюдения сняли, как Нэнси заезжает на парковку института за полчаса до убийства. Через 20 мин. после выстрела уезжает.



Нэнси и Дэниел были вместе 21 год. Через четыре дня после его смерти женщина попросила у детективов официальное письмо для страховой компании, что она не подозреваема. Сказала, что хочет получить $40 тыс. На самом деле жизнь Дэниела была застрахована в 10 компаниях. Общая сумма выплат должна была достичь $1,4 млн. Женщина также потребовала компенсацию за то, что мужчину убили на работе.



"Нэнси отдавала за все эти полисы больше тысячи в месяц. Финансовые дела у них были не очень, – продолжает Оверстрит. – Они могли просрочить выплату за дом, но страховку платили вовремя. Это выглядит подозрительно. В 1997 году Броффи отпраздновали пышную свадьбу. Но брак не был зарегистрирован. Оформили его официально незадолго до гибели Дэниела. На месте убийства не было следов взлома. Кошелек и телефон жертвы остались при нем. Нэнси купила пистолет за полгода до преступления. Адвокат на суде говорила, что оружие нужно для книги. А страховые выплаты были для подработки. Покупала их, чтобы продемонстрировать веру в компании. Поэтому доказательств против Нэнси было достаточно для пересмотра дела.