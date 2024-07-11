



Первый сенатор-демократ открыто призвал Байдена выйти из гонки

Первый сенатор-демократ Питер Уэлч из Вермонта открыто призвал президента США Джо Байдена выйти из президентской гонки.



"Мы не можем не видеть катастрофического выступления президента Байдена на теледебатах. Мы не можем игнорировать или отмахиваться от актуальных вопросов, которые были подняты после того", - сказал он.



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По данным издания Axios", обеспокоенность в Демократической партии нарастает. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер в частных беседах дал понять, что открыт для другого кандидата в президенты.



Он присоединился к заявлению конгрессменки Нэнси Пелоси, которая заявила, что у Байдена "истекает время", чтобы принять решение относительно снятия своей кандидатуры.