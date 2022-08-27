



Пентагон заключил крупный контракт на закупку NASAMS для Украины

Пентагон и компания Raytheon Missiles & Defense заключили контракт на 182 миллиона долларов на разработку систем NASAMS - усовершенствованных ракетных систем класса земля - воздух.



Об этом сообщает УНИАН.



Как ожидается, NASAMS будут предоставлены Украине в ответ на потребность в защите от передовых угроз с воздуха.



"Компания Raytheon Missiles & Defense и наши партнеры усердно работают над тем, чтобы быстро доставить эту важнейшую проверенную систему противовоздушной обороны, чтобы помочь украинскому народу защитить свою родину", - заявили в Raytheon Missiles & Defense.