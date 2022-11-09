



Сокрушительная победа республиканцев во Флориде и перевес в Конгрессе

На прошлых выборах Рон Десантис выиграл пост губернатора Флориды с отрывом на доли процента от демократа Эндрю Гиллума. После четырех лет своего руководства, теперь он уверенно переизбрался вновь. Примечательна его впечатляющая победа с двузначным процентом в районе с преобладающим латиноамериканским населением. Эти успехи могут стать для губернатора Флориды хорошим плацдармом для начала президентской кампании, если он того пожелает.



Теперь республиканцы на пути к получению большинства в Палате представителей. Вопрос,только в том, насколько большим будет их преимущество. Требуется всего на один голос больше, чем у демократов в палате, чтобы сделать республиканца Кевина Маккарти спикером палаты. В любом случае республиканцы смогут помешать демократической законодательной повестке и активизировать расследования в отношении администрации Байдена.