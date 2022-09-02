



Обыск в вилле Трампа: раскрыт список изъятых вещей

Раскрыт список вещей, изъятых при обыске в особняке экс-президента Дональда Трампа во Флориде.

В частности, агенты ФБР нашли документы с пометкой "конфиденциально", одежду, подарки и вырезки из газет.

Согласно представленному в суд документу, десятки секретных папок были пустыми.



"Изъятые материалы будут использоваться для дальнейшего расследования, проводимого правительством, и следственная группа будет продолжать использовать и оценивать изъятые материалы по мере проведения дальнейших следственных действий, таких как дополнительные опросы свидетелей", — сказано в заявлении минюста США.