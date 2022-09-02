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Обыск в вилле Трампа: раскрыт список изъятых вещей
02.09.2022 18:42 Алина Груднева

Обыск в вилле Трампа: раскрыт список изъятых вещей

Раскрыт список вещей, изъятых при обыске в особняке экс-президента Дональда Трампа во Флориде.

 
В частности, агенты ФБР нашли документы с пометкой "конфиденциально", одежду, подарки и вырезки из газет.
 
Согласно представленному в суд документу, десятки секретных папок были пустыми. 

"Изъятые материалы будут использоваться для дальнейшего расследования, проводимого правительством, и следственная группа будет продолжать использовать и оценивать изъятые материалы по мере проведения дальнейших следственных действий, таких как дополнительные опросы свидетелей", — сказано в заявлении минюста США.

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