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Обвиняемый в нападении на Салмана Рушди изменился после поездки в Ливан
15.08.2022 21:51 Евгения Маркова

Обвиняемый в нападении на Салмана Рушди изменился после поездки в Ливан

Уроженка Ливана Сильвана Фардос из Фэйрвью, штат Нью-Джерси, описывает своего 24-летнего сына Хади Матара как "угрюмого интроверта, все более зацикленного на исламе после визита к своему отцу", который уехал на родину после развода.

"Однажды он поспорил со мной, спросив, почему я призываю его получить образование вместо того, чтобы сосредоточиться на религии", — сказала она в интервью британской газете Daily Mail.

Фардос сказала, что она была "оглушена", когда одна из ее дочерей сообщила о случившемся. По ее словам, ее сын "сильно изменился" после поездки в Ливан.
"Я ожидала, что он вернется мотивированным, закончит школу, получит диплом и работу, но вместо этого он ушел в себя", — сказала она.

Семья Матара родом из южной ливанской деревни, где сильна поддержка поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хизбалла".

 

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