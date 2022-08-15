



Обвиняемый в нападении на Салмана Рушди изменился после поездки в Ливан

Уроженка Ливана Сильвана Фардос из Фэйрвью, штат Нью-Джерси, описывает своего 24-летнего сына Хади Матара как "угрюмого интроверта, все более зацикленного на исламе после визита к своему отцу", который уехал на родину после развода.



"Однажды он поспорил со мной, спросив, почему я призываю его получить образование вместо того, чтобы сосредоточиться на религии", — сказала она в интервью британской газете Daily Mail.



Фардос сказала, что она была "оглушена", когда одна из ее дочерей сообщила о случившемся. По ее словам, ее сын "сильно изменился" после поездки в Ливан.

"Я ожидала, что он вернется мотивированным, закончит школу, получит диплом и работу, но вместо этого он ушел в себя", — сказала она.



Семья Матара родом из южной ливанской деревни, где сильна поддержка поддерживаемой Ираном террористической группировки "Хизбалла".



