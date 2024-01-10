



Никки Хэйли: Мы должны помочь Украине - это предотвратит большую войну

В своем выступлении перед американцами, Никки Хэйли заявила, что “Путин не остановится на Украине. Следующими станут страны Балтии и Польша, а это уже страны НАТО, и именно это втянет США в войну”. Поэтому “помощь Украине - это не разжигание войны, а предотвращение ее распространения. Это всегда было о предотвращении войны.



Why should Americans care about the war in Ukraine?



Hear Nikki Haley’s response:

pic.twitter.com/InImfxhLBb — Team Nikki Haley (@NikkiHaleyHQ) January 9, 2024

Мой муж - ветеран войны, сейчас он дома. Но я бы не хотела, чтобы он или кто-то из наших военных братьев и сестер должен был делать это, идти на эту войну. И чтобы предотвратить это, мы должны предотвратить распространение войны. Поддержка Украины будет стоить всего 3,5% для оборонного бюджета. Европейцы платят больше. Это - их соседи. Но все это - это о предотвращении войны. И мы должны сделать все, мы должны быть уверены, что мы соблюли интересы американцев и национальной безопасности США”, - сказала Ники Хэйли.Напомним, что Никки Хэйли также является кандидатом в гонке президентских выборов в США от Республиканской партии. В отличии от Трампа, Хэйли твердо стоит на позиции помощи Украине.Выступление транслировал телеканал Fox News.