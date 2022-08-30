Напряженность с КНР нарастает: Тайвань посетит губернатор Аризоны
Высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки продолжают посещать Тайвань после исторического визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который усилил напряженность с Китаем.
Об этом сообщает Reuters.
По данным издания, теперь остров намерен посетить губернатор штата Аризона Дуг Дьюси.
Ожидается, что политик прибудет на Тайвань во вторник с трехдневным визитом.
Информацию о его поездке на остров подтвердило министерство иностранных дел Тайваня.