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Напряженность с КНР нарастает: Тайвань посетит губернатор Аризоны
30.08.2022 15:55 Алина Груднева

Напряженность с КНР нарастает: Тайвань посетит губернатор Аризоны

Высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки продолжают посещать Тайвань после исторического визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, который усилил напряженность с Китаем.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
По данным издания, теперь остров намерен посетить губернатор штата Аризона Дуг Дьюси.
 
Ожидается, что политик прибудет на Тайвань во вторник с трехдневным визитом.
 
Информацию о его поездке на остров подтвердило министерство иностранных дел Тайваня.

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