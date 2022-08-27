



Минюст США: документы в доме Трампа содержали материалы разведки

Министерство юстиции США в пятницу заявило, что проводит расследование в отношении бывшего президента Дональда Трампа по факту удаления документов Белого дома, поскольку считает, что он незаконно хранил документы, в том числе секретные материалы с разведданными.



Сильно отредактированные показания под присягой о правительственных документах в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, опубликованные в пятницу, содержали некоторые новые детали , хотя и не делали каких-либо серьезных разоблачений.



Тем не менее письменные показания под присягой могут помочь объяснить, почему министерство юстиции добивалось одобрения суда для проведения обыска 8 августа на курорте во Флориде.



Обыск ФБР ознаменовал значительную эскалацию одного из многих федеральных и государственных расследований, с которыми Трамп сталкивается со времени своего пребывания в офисе и в частном бизнесе.



Бывший президент-республиканец предположил, что может снова баллотироваться в Белый дом. Он назвал обыск политически мотивированным, а в пятницу он снова назвал санкционированный судом обыск "взломом".



Действия ФБР были частью федерального расследования того, незаконно ли Трамп забрал документы, когда он покинул свой пост в январе 2021 года после поражения на президентских выборах демократу Джо Байдену, и пытался ли он помешать расследованию правительства.



Согласно документу, опубликованному в пятницу, неназванный агент ФБР заявил, что бюро рассмотрело и идентифицировало 184 документа, "с классификационными отметками", содержащих "информацию о национальной обороне", после того как в январе Трамп вернул 15 коробок с правительственными документами в Национальный архив США.



Агент, составивший письменные показания под присягой, сказал, что после того, как ФБР рассмотрело первоначальную партию документов, оно сочло, что есть основания полагать, что в Мар-а-Лаго все еще находятся другие документы.



Министерство юстиции также заявило в пятницу в отдельном пакете незапечатанных отчетов, что у него есть "значительное количество гражданских свидетелей", которые помогают в его расследовании, что является редкостью для расследования на таких ранних стадиях.



Как и большая часть 32-страничных показаний под присягой, многие страницы в этих других незапечатанных документах также были отредактированы.

