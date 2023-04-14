



Леди Гага станет консультантом Белого дома по культурной политике

Президент США Джо Байден назначил певицу Леди Гагу сопредседателем Комитета президента США по искусству и гуманитарным наукам. Артистка будет консультировать Белый дом по культурной политике. Известно, что также сопредседателем назначен продюсер кино и театра Брюс Коэн. Об этом сообщили в Белом доме.



Леди Гага – певица, автор песен, актриса и филантроп. На ее счету более 170 миллионов проданных альбомов и 13 премий Grammy.

Она считается одной из самых успешных женщин в музыке. Это не первая ее работа в политике, раньше она выступала с Байденом в рамках кампании по борьбе с сексуальными притязаниями в университетских городках.



Сам Комитет берет свое начало еще в 1982 году, его создал Рональд Рейган для консультаций Белого дома по культурным вопросам. Джо Байден возобновил коллегиальный совет в сентябре 2022 года. Комитет был распущен в 2017 году, когда члены подали в отставку на фоне кампании Трампа.