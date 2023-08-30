



“Кровь на руках”: Мэра Нью-Йорка раскритиковали из-за визита в Израиль

Палестинская правозащитная группа заявила, что “мэр Нью-Йорка отправился в Израиль на деньги UJA”, добавив, что он “не может быть другом палестинцев, если он друг сионистов”



Вернувшись в Нью-Йорк после трехдневного визита в Израиль Эрик Адамс подвергся критике со стороны местной пропалестинской организации, которая утверждает, что теперь у него “кровь на руках”. В кампании в социальных сетях, запущенной на этой неделе американской пропалестинской организацией “В пределах нашей жизни” WOL, указано, что поездка мэра спонсировалась Федерацией UJA Нью-Йорка.



“Единственный ответ, которого Адамс заслуживает по возвращении, – это критика, конфронтация и осуждение”, – говорится в заявлении WOL. “Любой, кто утверждает, что поддерживает Палестину, не должен отворачиваться от нашей борьбы за несколько крох от мэра. Сионистское образование и все сионисты всегда были и будут красной линией для нашего движения”.