



Кирби: у США есть доказательства применения северокорейских ракет в Украине

Координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у Белого Дома есть доказательства того, что Россия на прошлой неделе продолжала атаковать Украину баллистическими ракетами северокорейского производства.



"Как я говорил с этой трибуны на прошлой неделе, КНДР недавно передала России пусковые установки и несколько десятков баллистических ракет. С тех пор Россия применила эти ракеты против Украины на прошлой неделе", - заявил Кирби.



Кирби заявил о том, что США уже сообщали ранее о запуске Россией по Украине северокорейской баллистической ракеты 30 декабря. 2 января Россия запустила с десяток ракет по Запорожью, Киеву, Харькову и другим городам.



В связи с этим США присоединились к 47 странам, которые осудили закупку Россией оружия у Северной Кореи с целью применения его в активной войне в Украине.





