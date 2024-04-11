



Фракция Гарвардского союза выпускников призывает отказаться от связей с Израилем

Фракция бойкота, отстранения и санкций Гарвардского союза студентов-выпускников и Объединенных авторабочих распространила в начале месяца письмо, призывающее Гарвард провести расследование и отстраниться от "компаний и учреждений, причастных к продолжающимся атакам в Газе".



В письме говорится, что подписавшие его лица "обеспокоены тем, что инвестиции и институциональные связи Гарварда делают университет материальным соучастником израильской оккупации Палестины", и призывают университет "провести расследование инвестиций в компании и связей с учреждениями, получающими прибыль от продолжающихся атак в Газе, публично раскрыть эти связи и немедленно отказаться от участия в них".



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По состоянию на вечер среды письмо подписали 576 человек, его поддержали 20 гарвардских организаций, включая другие профсоюзы.

