



ФБР проводит обыск в квартиры и дома российского олигарха в Нью-Йорке и Флориде

В четверг утром федеральные агенты были замечены при обыске квартиры в многоэтажном доме на Манхэттене и поместья в Хэмптоне, которые, по утверждению властей, принадлежат российскому олигарху Виктору Вексельбергу, миллиардеру и близкому союзнику президента Владимира Путина. Вексельберг возглавляет московскую группу компаний "Ренова" - конгломерат с интересами в металлургической, горнодобывающей и технологической отраслях.



Агенты Службы внутренней безопасности и ФБР вместе с детективами Департамента полиции Нью-Йорка были замечены с коробками, которые они выносили во время обыска из особняка на улице Дак-Понд-лейн в Саутгемптоне, штат Нью-Йорк, и квартиры на Парк-авеню на Манхэттене.



По словам источников, знакомых с этим вопросом, также проводится обыск в доме на Фишер-Айленде в Майами, который, по словам властей, тоже принадлежит Вексельбергу.



Вексельберг — один из многих российских олигархов, подвергшихся санкциям с начала войны в Украине. В начале апреля власти США конфисковали его яхту стоимостью 900 миллионов долларов. Помимо наложенных санкций, Вексельберг стал объектом расследования Министерства юстиции в деле о банковском мошенничестве. Никаких обвинений по этому делу предъявлено не было.



Все активы Вексельберга в США заморожены, а американским компаниям запрещено вести дела с ним и его структурами. Бизнесмен украинского происхождения сколотил свое состояние, инвестируя в алюминиевую и нефтяную промышленность в постсоветское время.

