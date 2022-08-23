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Байден провел в отпуске почти половину дней на посту президента
23.08.2022 12:23 Ольга Белозерова

Байден провел в отпуске почти половину дней на посту президента

Президент США Джо Байден провел в отпуске 228 дней со дня вступления в должность. 

Интересную статистику представили в Республиканской партии США. 

"Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней", - заявили в партии.

Стоит отметить, что Байден находится на посту президента США 580 дней (с 20 января 2021 года). Таким образом, почти половину из всех дней, что он находится на президентском посту.

 

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