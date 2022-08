Байден провел в отпуске почти половину дней на посту президента

Президент США Джо Байден провел в отпуске 228 дней со дня вступления в должность.



Интересную статистику представили в Республиканской партии США.



"Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней", - заявили в партии.



Стоит отметить, что Байден находится на посту президента США 580 дней (с 20 января 2021 года). Таким образом, почти половину из всех дней, что он находится на президентском посту.





Today is Joe Biden’s 93rd day on vacation for just this year.



Since taking office, Biden has spent 228 days on vacation.