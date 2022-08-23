



Байден провел в отпуске почти половину дней на посту президента

Президент США Джо Байден провел в отпуске 228 дней со дня вступления в должность.



Интересную статистику представили в Республиканской партии США.



"Сегодня 93-й день отпуска Джо Байдена только в этом году. С момента вступления в должность Байден провел в отпуске 228 дней", - заявили в партии.



Стоит отметить, что Байден находится на посту президента США 580 дней (с 20 января 2021 года). Таким образом, почти половину из всех дней, что он находится на президентском посту.



