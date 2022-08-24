



Байден подтвердил: Украина получит помощь почти на $3 млрд

Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и объявил о выделении крупнейшего транша в размере 2,98 миллиардов долларов США.



"За последние полгода украинцы вдохновили мир своим необычайным мужеством и преданностью свободе. Они были решительны и сильны перед лицом полномасштабного вторжения России в Украину. И сегодня - это не только праздник прошлого, но и громкое подтверждение того, что Украина с гордостью остается - и останется - суверенным и независимым государством", - говорится в поздравлении Байдена.



Также в заявлении Байдена рассказывается, на что пойдут выделенные средства:



"Это позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе".