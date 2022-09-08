



Байден одобрил новый пакет военной помощи в $675 млн для Украины

Президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 675 миллионов долларов. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.



"Вчера президент (США Джо Байден - ред.) одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов", - заявил Остин, выступая на пятой встрече в формате "Рамштайн" в Германии.



В Офисе президента уже отреагировали на новую военную помощь от США. Руководитель ОП Андрей Ермак поблагодарил союзников за предоставленный транш.



Напомним, по данным The Washington Post, новый пакет будет включать в себя дополнительные снаряды для артиллерийских ракетных установок, включая боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.



Как известно, сегодня в Германии проходит пятая встреча в формате "Рамштайн". Это встреча союзников Украины во главе с США. Первая такая встреча была организована 26 апреля 2022 года на авиабазе Рамштайн в Германии.



Формат объединяет более 40 стран, большинство из которых являются членами НАТО и ЕС. Встречи проводятся с целью координации военной помощи Украине для отражения российской агрессии.



На первой встрече помимо стран НАТО и ЕС присутствовали представители Израиля и Катара, хотя и не числились в официальном списке участников. Среди других были представители Японии, Кении, Туниса, Австралии, Иордании, Либерии, Марокко, Новой Зеландии и Южной Кореи.