



325 пропалестинских демонстрантов арестованы за блокирование мостов в Нью-Йорке

Пропалестинские демонстранты заблокировали несколько мостов и туннель в Нью-Йорке в понедельник, 8 января, требуя немедленного прекращения войны между Израилем и ХАМАСом, но полиция арестовала сотни из них и открыла дороги.



Десятки скандирующих демонстрантов расположились на въездах на Бруклинский, Манхэттенский и Уильямсбургский мосты через Ист-Ривер, а также в Голландском тоннеле, соединяющем Нью-Йорк с Нью-Джерси через Гудзон, сообщают местные СМИ.



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По словам представителя Департамента полиции Нью-Йорка, полиция арестовала 325 демонстрантов, и все места были очищены еще до полудня.



Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что право на протест не дает людям права блокировать мосты.



"Цель состоит в том, чтобы мирно протестовать, не создавая серьезных помех для города. Некоторые люди не просто едут по мостам, чтобы добраться до места работы, некоторые из них сталкиваются с реальными чрезвычайными ситуациями", - сказал Адамс.

