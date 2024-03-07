



Женщина обиделась: Стриптизерша угрожает принцу Гарри

Принц Гарри попал в еще одну пикантную историю, уносящую нас к событиям десятилетней давности, после того как тетя Кейт Миддлтон ополчилась на Гарри и Меган Маркл.



Бывшая стриптизерша по имени Кэрри Ройэл утверждает, что она целовалась с принцем Гарри в Лас-Вегасе. Одновременно с этим в печать попали обнаженные фотографии принца. В те времена он проводил время в компании анонимной женщины.



Бывшая стриптизерша хочет отомстить принцу за то, что он не упомянул ее в своих мемуарах, вышедших в прошлом году. Это, очевидно, ее очень разозлило, что спровоцировало этот кризис.



В холостяцкие годы принц Гарри вел довольно развратный образ жизни, он спровоцировал немало скандалов, которые сделали его “плохим мальчиком королевства”.



В одну особенно бурную ночь в Лас-Вегасе, произошедшую около десяти лет назад,

по утверждению Ройэл, которой сейчас 52 года, они поцеловались. Она поцеловала принца после того, как ее пригласили присоединиться к другим стриптизершам и другим гостям в номере отеля в 2012 году. На опубликованных обнаженных фотографиях, принцу было тот момент было 27 лет, его обнимала женщина, на которой было только нижнее белье.



Фотографии были опубликованы в газете The Sun после распространения в Интернете. Теперь же Ройэл утверждает, что у нее этой “королевской обнаженки” намного больше, чем просто “одно фото”. По Мнению Кэрри, принц изменился в худшую сторону. Гарри был “сумасшедшим” и “спонтанным”, а теперь показывает другую сторону своей личности.



Все это происходит уже после того, как стриптизерша выставила на аукцион пару черного нижнего белья, заявив, что принц Гарри сорвал его во время своей безумной ночи в Лас-Вегасе.



“Когда он веселился в Вегасе, все его любили. Было весело быть с ним. Это нижнее белье — напоминание о том, каким он был раньше, когда Гарри был принцем веселья. Жаль, что в последнее время он стал серьёзным. Даже женатому мужчине и отцу двоих детей все равно время от времени нужно развлекаться”.



