



Во времена постоянных перемен она была константой – Байдены о смерти Елизаветы

На сайте Белого дома опубликовали заявление президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден по поводу смерти королевы. Там говорится, что Елизавета II была больше, чем монархом. Она определила эпоху.



"Во времена постоянных перемен она была константой, источником утешения и гордости для поколений британцев, включая многих, никогда не знавших своей страны без нее. Неизменное увлечение королевой Елизаветой II объединило людей. Семь десятилетий ее исторического правления засвидетельствовали эпоху беспрецедентного развития человечества и продвижения вперед человеческого достоинства", – написали супруги Байдены.



По словам Байденов, королева пережила опасность и последствия мировой войны вместе с британским народом. Она продолжала сплачивать людей и во время опустошения глобальной пандемии.



"Королева Елизавета II была государственным деятелем несравненного достоинства и постоянства, углубившего фундамент Североатлантического союза между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами. Она помогла сделать наши отношения особенными", – написали в Белом доме.