



Владелец уникального Rolls-Royce хитростью нашел украденное авто

Миллионер, владелец лимитированного Rolls-Royce, был вынужден использовать воздушный баннер, чтобы предложить вознаграждение за информацию после того, как редкий экзотический автомобиль был угнан в Северном Майами, штат Флорида.



Боб Беньо, президент компании Aerial Banners, был вынужден отчаянно искать свой фиолетовый Rolls-Royce Wraith, который он приобрел в качестве подарка жене на годовщину свадьбы. Лимитированный Rolls-Royce Wraith 2016 года выпуска - один из шести, выпущенных британским производителем автомобилей класса люкс в этом цвете, и его стоимость оценивается в 200 000 долларов.



Ограбление было заснято на камеру видеонаблюдения, на которой видно, как двое людей в белых футболках выходят из серебристого седана Mercedes-Benz и подбегают к подъезду Беньо. Взломав левую дверь, они проникли в гараж и похитили ключи от Rolls-Royce, которые, по словам владельца, висели на стене. После этого бандиты скрылись на редком автомобиле класса люкс, пока никто не успел заметить произошедшего.



В отчаянной попытке найти свой угнанный Rolls-Royce Беньо нанял пилота самолета-баннера, чтобы тот пролетел над Южной Флоридой с надписью, которая гласила: "Украденный фиолетовый Rolls-Royce - вознаграждение". На баннере был указан номер его телефона, а также говорилось, что любой, кто предоставит информацию, получит вознаграждение в размере 5000 долларов.



К счастью, эта история закончилась благополучно. Как сообщается, Беньо нашел свой автомобиль после того, как получил наводку в Instagram. Пока нет информации о том, удалось ли задержать преступников, совершивших кражу автомобиля, а также о том, был ли вознагражден человек, давший миллионеру из Майами важную наводку.