



В Индии женится сын богатейшего человека Азии: список гостей впечатляет

В Индии женится младший сын богатейшего человека Азии Мукеша Амбани — Ананта, который закатил "скромную" предсвадебную вечеринку.



На трехдневное торжество прибыли около 1000 гостей, среди которых были знаменитости и весьма влиятельные в мире личности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



В частности, на "скромном" мероприятии в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века засветились: Марк Цукерберг с женой, Бил Гейтс, Иванка Трамп, Рианна, Хилари Клинтон, а также звезды Болливуда Дипика Падуконе, Шахрух Хан и другие.



Семья Амбани взяла на себя все расходы на праздник любви. Гостям подадут 2500 уникальных блюд.



Свадьба между сыном Анантом и дочерью фармацевтических магнатов Радики Мерчант, которая обойдется в $150 млн, запланирована на лето.