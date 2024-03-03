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В Индии женится сын богатейшего человека Азии: список гостей впечатляет
03.03.2024 03:34 Алина Груднева

В Индии женится сын богатейшего человека Азии: список гостей впечатляет

В Индии женится младший сын богатейшего человека Азии Мукеша Амбани — Ананта, который закатил "скромную" предсвадебную вечеринку.

На трехдневное торжество прибыли около 1000 гостей, среди которых были знаменитости и весьма влиятельные в мире личности.

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В частности, на "скромном" мероприятии в пятизвездочном отеле Oberoi Udaivilas и городском дворце XVIII века засветились: Марк Цукерберг с женой, Бил Гейтс, Иванка Трамп, Рианна, Хилари Клинтон, а также звезды Болливуда Дипика Падуконе, Шахрух Хан  и другие.

Семья Амбани взяла на себя все расходы на праздник любви. Гостям подадут 2500 уникальных блюд.

Свадьба между сыном Анантом и дочерью фармацевтических магнатов Радики Мерчант, которая обойдется в $150 млн, запланирована на лето.

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