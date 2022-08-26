



В 14 государствах в честь Украины назвали два десятка улиц и площадей

В 14 странах мира в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в ее честь около 20 улиц и площадей, сообщило МИД Украины.



"На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Словакия, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония , Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США", — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.



При этом отмечается, что в шести странах (Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии, Канаде) "украинские" названия получили улицы и площади, на которых расположены российские дипломатические представительства.



В МИД также отмечают, что ко Дню Независимости Украины сразу на два таких названия в мире стало больше: в Люксембурге появился "Киевский бульвар", а в Нью-Йорке перекресток Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине переименовали в "Украинский Путь".