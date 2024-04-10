Стало известно о планах принца Уильяма и Кэтрин на престол
Принц Уэльский Уильям и его супруга Кэтрин не хотят восходить на престол раньше времени.
По данным The New York Times, об этом сообщила журналистка и королевский эксперт Тина Браун. Об этом пишет The New York Times.
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По ее словам, приближение восхождения на престол происходит на фоне рака у короля Чарльза III.
"Перспектива этого, как мне сказали, вызывает у них сильное беспокойство", - отметила Браун.
По словам эксперта, будущие король и королева хотели воспитывать своих наследников, держа их подальше от королевских обязанностей и общественности.