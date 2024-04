Стало известно о планах принца Уильяма и Кэтрин на престол

Принц Уэльский Уильям и его супруга Кэтрин не хотят восходить на престол раньше времени.



По данным The New York Times, об этом сообщила журналистка и королевский эксперт Тина Браун. Об этом пишет The New York Times.



По ее словам, приближение восхождения на престол происходит на фоне рака у короля Чарльза III.



"Перспектива этого, как мне сказали, вызывает у них сильное беспокойство", - отметила Браун.



По словам эксперта, будущие король и королева хотели воспитывать своих наследников, держа их подальше от королевских обязанностей и общественности.