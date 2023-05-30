



Редкая панда-альбинос замечена в дикой природе

Согласно сообщениям китайских СМИ, опубликованным в субботу, 27 мая, редкая гигантская панда- альбинос была замечена в дикой природе в заповеднике, расположенном на юго-западе Китая. Панда-альбинос считается единственной в мире, пишет издание jpost.



Национальный природный заповедник Волонг опубликовал кадры с пандой-альбиносом, на которых можно увидеть, как панда-альбинос приближается к матери-панде и ее детенышу на дереве. Взаимодействие было спокойным, так как и мать, и ребенок остались на дереве, не реагируя на присутствие панды-альбиноса.



"Детенышу на кадрах примерно один-два года, а полностью белая панда почти достигла размеров взрослой особи. В конце февраля у диких панд в Волонге наступил сезон эструса, во время которого самки панд с детенышами могут быть очень агрессивными, когда взрослая панда приближается или вторгается в их пространство", - сказал Вэй Жунпин, старший инженер Китайского центра сохранения и исследования гигантских панд, согласно Straits Times.



"Эта самка панды была чрезвычайно "спокойной" и не соответствовала общему правилу. Одна из возможностей заключается в том, что эта самка панды является матерью панды--альбиноса", - добавил Ронгпинг.

