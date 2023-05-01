



Полиция Берлина запретила плакаты в поддержку ХАМАС и сжигание флага Израиля

Через две недели после берлинского митинга, на котором протестующие призывали к смерти евреев, полиция в столице Германии объявила о запрете на плакаты, поддерживающие палестинские террористические организации, и на призывы к уничтожению Израиля во время ультралевых демонстраций в понедельник, посвященных Первомаю.



Ссылаясь на общественную безопасность, в инструкциях, размещенных на веб-сайте полиции в субботу, подчеркивается, что "любая реклама" Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) или ХАМАС запрещена.



В полиции также подчеркнули, что "опознавательные знаки, символы или эмблемы этих организаций не могут быть изображены ни на флагах, ни на одежде участников, ни каким-либо иным образом".



Они также запретили заявления, призывающие к "уничтожению Государства Израиль и/или его жителей или иным образом выражающие готовность применить насилие".



НФОП, вторая по величине фракция в Организации освобождения Палестины, является жесткой марксистской организацией, которая осуществила серию громких угонов самолетов со смертельным исходом в 1960-х и 1970-х годах и продолжает нападать на израильтян.



ХАМАС, радикальная исламская группировка, правящая Газой с 2007 года и открыто стремящаяся к уничтожению Израиля, с тех пор участвовала в серии конфликтов с Израилем и выпустила многие тысячи ракет по израильским городам.



Полиция Берлина также запретила плакаты в поддержку "Хизб ут-Тахрир", ненасильственной фундаменталистской организации, стремящейся восстановить исламский халифат.



Без прямого упоминания Израиля в объявлении также запрещается сжигание флага или произнесение лозунгов, "которые дискредитируют части или отдельные лица этнической или религиозной группы, разжигают ненависть или унижают человеческое достоинство других, а также клеветнические заявления".



Объявление было сделано после апрельского пропалестинского митинга в Берлине, где демонстранты якобы скандировали "Смерть евреям" и "Смерть Израилю" — фразы, которые в случае подтверждения могут быть признаны уголовными преступлениями в соответствии со строгими законами Германии о разжигании ненависти после Второй мировой войны.