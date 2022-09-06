



Полицейским в Онтарио разрешат носить кипы

Полиция провинции Онтарио (OPP) меняет свою политику, разрешив офицерам-евреям носить кипы после переговоров с B'nai Brith Canada.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Комиссар полиции Онтарио Томас Каррик направил организации письмо, в котором подтвердил, что полиция провинции "привержена инклюзивной культуре на рабочем месте и признает важность отражения разнообразия сообществ, которым она служит".



В полиции отметили, что у них нет официальной кипы.



Каррик написал, что Управление флота, снабжения и вооружений полиции провинции Онтарио "инициирует исследование для определения конструкции кипы, которая соответствует эксплуатационным требованиям и требованиям безопасности для кипы, выпущенной OPP".