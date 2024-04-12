



Онкобольная принцесса Кэтрин стала самой популярной королевской особой

Онкобольная принцесса Уэльская Кэтрин обогнала по популярности всех членов королевской семьи, после того как объявила о своей болезни.



По данным New York Post, об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov.



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Уточняется, что Кейт Миддлтон оказалась самой популярной королевской особой в период с февраля по апрель, обогнав своего супруга. Сейчас у Кэтрин 76% поддержки, в то время как у принца Уильяма - 73%.



Третье место по популярности заняла принцесса Анна, которая является младшей сестрой короля - 71%. Онкобольной монарх Карл III занял лишь четверную строчку - 63%. Пятерку лидеров занял его младший брат герцог Эдинбургский Эдвард - 54%. А королева-консорт Камилла получила 50%.