



Около 200 видов птиц строят гнезда из опасного для них человеческого мусора

Исследования европейских ученых показали, что 176 видов птиц строят гнезда из человеческого мусора, включая предметы, наносящие вред им и их потомству, пишет The Guardian.



Отмечается, что птицы использовали искусственные материалы во время постройки своих гнезд на всех континентах, кроме Антарктиды.



"Это вызывает беспокойство, поскольку становится все более очевидным, что такие материалы могут нанести вред птенцам и даже взрослым птицам", - отметила Зузанна Ягелло, орнитолог из Варшавского университета и ведущий автор исследования.



Также ученые обнаружили, что разнообразные материалы использовались птицами разных видов: дрозды строили гнезда, используя пластик, белые аисты добавляли картон и фольгу.



Несмотря на то, что подобное явление наблюдалось еще в 1830-х годах, ученые сообщили, что в последние годы случаи использования искусственных материалов в здании гнезд птицами "несомненно" участились. Ученые объяснили, что птицы могут запутаться в мусоре, он также подвергает потомство воздействию токсинов, а яркие цвета искусственных материалов привлекают хищников, разоряющих гнезда.



Однако, как говорят ученые, некоторые виды мусора от людей могут быть полезны птицам. Окурки, например, содержащие никотин и другие соединения, способны отпугивать кровососущих паразитов, полиэтиленовые пленки обеспечивают теплоизоляцию, способную согреть птенцов, а более прочные материалы могут сделать гнезда более крепкими.

