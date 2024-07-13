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Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона, но пропустит женский
13.07.2024 15:59 MIGnews.com

Кейт Миддлтон посетит мужской финал Уимблдона, но пропустит женский

Кейт Миддлтон будет в Королевской ложе на Центральном корте, чтобы посмотреть, как действующий чемпион Карлос Алькарас сыграет с Новаком Джоковичем. Она вручит трофей победителю.

Однако 42-летняя королевская особа не будет присутствовать на субботнем женском финале между Жасмин Паолини и Барборой Крейчиковой. Организаторы Уимблдона заявили, что вместо этого трофей победителю вручит Дебора Джеванс, председатель Всеанглийского клуба.

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Кейт является покровителем Всеанглийского клуба с 2016 года, и в ее церемониальные обязанности входит вручение трофеев победителю после финалов каждого мужского и женского одиночного разряда.
 

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