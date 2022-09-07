



Ирландия оштрафовала Instagram на $400 млн за неверную обработку данных детей

Ирландский регулятор конфиденциальности данных (DPC) наложил рекордный штраф в 405 млн евро ($402 млн) на социальную сеть Instagram после расследования ее работы с данными о детях, сообщил представитель регулятора.



Расследование, которое началось в 2020 году, было сосредоточено на детях-пользователях в возрасте от 13 до 17 лет, которым было разрешено управлять бизнес-аккаунтами, что способствовало публикации номера телефона и адреса электронной почты пользователя.



Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации, сообщил представитель Meta.



Компания не согласна с тем, как был рассчитан штраф, и планирует обжаловать штраф.



DPC регулирует деятельность Facebook, Apple, Google и других технологических гигантов, поскольку их штаб-квартиры в ЕС расположены в Ирландии.