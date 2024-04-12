



Фанаты замучали Пэрис Хилтон требованиями показать дочь

У 43-летней наследницы империи Хилтон двое детей, которых она родила с помощью суррогатной матери вместе с ее мужем Картером Реумом: сын Феникс, которому в январе исполнился год, и дочь Лондон, родившаяся в ноябре 2023 года.



Конечно, никто не должен чувствовать себя обязанным делиться фотографиями своей семьи в социальных сетях, если он этого не хочет. Вот и Пэрис ничего не должна подписчикам, когда дело доходит до публикации фотографий своих детей.



Однако в ответ на новый TikTok, на котором сын Феникс играет дома, один из подписчиков написал: “Почему ты не показываешь Лондон?” а другой добавил: “Где девочка? Почему нет поста?”

В ответ Пэрис написала: “Люблю тебя. Скоро”. Ее муж Картер также объяснил, что пара “не совсем готова поделиться ею с миром. Но она очаровательна и выглядит так же, как ее мама”.Это происходит потому, что Пэрис ранее столкнулась с комментариями троллей, которые они делали в адрес ее сына. При этом наглецы писали ей, что “живя в центре внимания, комментарии неизбежны”.