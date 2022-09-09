



Елизавета II была образцом общественного служения – Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил глубокие соболезнования народу Великобритании и членам Королевской семьи в связи с кончиной королевы Елизаветы II.



"Глубоко скорблю по поводу кончины Ее Величества Королевы Елизаветы II. Более 70 лет она демонстрировала образец самоотверженного лидерства и общественного служения. Мои глубочайшие соболезнования – Королевской семье, нашим союзникам по НАТО – Великобритании и Канаде и всем людям Сообщества", - написал Столтенберг.

