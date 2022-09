Disney представил ремейк "Белоснежки" с участием Галь Гадот

На выходных Disney представил некоторые из своих предстоящих фильмов, в том числе ремейк классического фильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов" с участием израильской суперзвезды Галь Гадот.



Израильская актриса играет в ремейке Злую Королеву.



Как сообщает Times of Israel, презентация фильма состоялась на выставке D23Expo в Калифорнии. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.



Сама Галь Гадот заявляла ранее, что эта ее роль "сильно отличается" от всего, что она делала до этого.





Thank you for having us #D23 ! Snow White 2024 🍎🫦@rachelzegler



VC & 📸: @IMDb & @unicornfightclub pic.twitter.com/ZBrRyapsOD