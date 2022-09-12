Новости » Life Style
Disney представил ремейк "Белоснежки" с участием Галь Гадот
12.09.2022 11:05 Ольга Белозерова

Disney представил ремейк "Белоснежки" с участием Галь Гадот

На выходных Disney представил некоторые из своих предстоящих фильмов, в том числе ремейк классического фильма 1937 года "Белоснежка и семь гномов" с участием израильской суперзвезды Галь Гадот.

Израильская актриса играет в ремейке Злую Королеву.

Как сообщает Times of Israel, презентация фильма состоялась на выставке D23Expo в Калифорнии. Фильм должен выйти в прокат в следующем году.

Сама Галь Гадот заявляла ранее, что эта ее роль "сильно отличается" от всего, что она делала до этого. 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы