



Богатый нищий в Китае зарабатывает около 9730 долларов в месяц

Последние 12 лет китайский профессиональный актер Лу Цзинган зарабатывает на жизнь, играя бедного нищего и собирая деньги и еду у добросердечных горожан. Глядя на Лу Цзингана, можно подумать, что он всего лишь бедный нищий.



Лу — профессиональный актер, который последние 12 лет притворяется нищим в живописном саду Циньмин Шанхэ в китайской провинции Хэнань.



У него очень хорошо получается притворяться бедным, он зарабатывает до 70 000 юаней (9730 долларов США) в месяц, а также добывает больше еды, чем он мог бы когда-либо съесть.



Среднемесячная зарплата в Китае в настоящее время составляет около 29 000 юаней (4000 долларов США), что делает Лу Цзингана одним из самых высокооплачиваемых людей.



Семья поначалу не поддерживала его, и это понятно, но, увидев, что он зарабатывает довольно хорошую ежемесячную сумму, они изменили свое мнение.





