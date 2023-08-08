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Бейонсе щедро заплатила метрополитену в США: стало известно, за что
08.08.2023 19:41 Алина Груднева

Бейонсе щедро заплатила метрополитену в США: стало известно, за что

Популярная певица Бейонсе щедро раскошелилась на метрополитен в США.

Ей пришлось заплатить 100 тысяч долларов за дополнительный час работы метро.

На такие меры артистка пошла для того, чтобы ее фанаты смогли добраться домой с ее концерта в Вашингтоне в рамках тура "Ренессанс", который должен был состояться на стадионе FedEx Field.

Певице пришлось перенести мероприятие на два часа с 20:00 из-за непогоды. Таким образом, концерт должен был закончиться поздно ночью, потому и пришлось доплачивать метрополитену за дополнительный час работы.
 

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