



Бейонсе щедро заплатила метрополитену в США: стало известно, за что

Популярная певица Бейонсе щедро раскошелилась на метрополитен в США.



Ей пришлось заплатить 100 тысяч долларов за дополнительный час работы метро.



На такие меры артистка пошла для того, чтобы ее фанаты смогли добраться домой с ее концерта в Вашингтоне в рамках тура "Ренессанс", который должен был состояться на стадионе FedEx Field.



Певице пришлось перенести мероприятие на два часа с 20:00 из-за непогоды. Таким образом, концерт должен был закончиться поздно ночью, потому и пришлось доплачивать метрополитену за дополнительный час работы.

