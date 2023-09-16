Новости » Life Style
16.09.2023 12:52 Алина Груднева

Американка живет семь лет в машине: что ей это дало

Американка Хобо Але уже семь лет живет в своей машине, что позволяет ей значительно экономить на жилье.

По данным британского таблоида The Sun, она может тратить столько денег, сколько она хочет.

Основные расходы у блогерши уходят на кемпинги, бензин, страховку авто, питание и медобслуживание. Але со своим бойфрендом за месяц потратили 1232 долларов на двоих, и это с условием того, что они решили пожить в национальном парке Йеллоустон, где заплатили за место.

Если же пара не идет на такие затраты, им удается прожить в месяц примерно на 896 долларов. Американка утверждает, что такой образ жизни позволяет сильно экономить на аренде жилья даже без учета коммунальных услуг. Также среди плюсов она назвала тот факт, что в дороге всегда интереснее.

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