



Американка живет семь лет в машине: что ей это дало

Американка Хобо Але уже семь лет живет в своей машине, что позволяет ей значительно экономить на жилье.



По данным британского таблоида The Sun, она может тратить столько денег, сколько она хочет.



Основные расходы у блогерши уходят на кемпинги, бензин, страховку авто, питание и медобслуживание. Але со своим бойфрендом за месяц потратили 1232 долларов на двоих, и это с условием того, что они решили пожить в национальном парке Йеллоустон, где заплатили за место.



Если же пара не идет на такие затраты, им удается прожить в месяц примерно на 896 долларов. Американка утверждает, что такой образ жизни позволяет сильно экономить на аренде жилья даже без учета коммунальных услуг. Также среди плюсов она назвала тот факт, что в дороге всегда интереснее.